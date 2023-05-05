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Derya Yanık
Adalet ve Kalkınma Partisi
Osmaniye
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Yücel Abidinoğlu
Büyük Birlik Partisi
Osmaniye
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Asu Kaya
Cumhuriyet Halk Partisi
Osmaniye
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Bülent Say
Halkın Kurtuluş Partisi
Osmaniye
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Elif Loğoğlu
İyi Parti
Osmaniye
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Bekir Levent Ersoylu
Memleket Partisi
Osmaniye
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Halil İbrahim Bozoğlan
Millet Partisi
Osmaniye
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Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Osmaniye
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Ece Deniz Karabacak
Sol Parti
Osmaniye
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Sabiha Gündüzalp
Türkiye İşçi Partisi
Osmaniye
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Hakan Kazan
Türkiye Komünist Hareketi
Osmaniye
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Erhan Kurt
Türkiye Komünist Partisi
Osmaniye
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Ecdat Güvel
Vatan Partisi
Osmaniye
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Mehmet Aydın
Yeniden Refah Partisi
Osmaniye
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Cebrail Kahvecioğlu
Yenilik Partisi
Osmaniye
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Sevgül Aydin
Yeşil Sol Parti
Osmaniye
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Yunus Dindar
Yunus Dindar
Osmaniye
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Oktay Aydoğdu
Zafer Partisi
Osmaniye
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Muhammed Orhan
Adalet Birlik Partisi
Osmaniye
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Seydi Gülsoy
Adalet ve Kalkınma Partisi
Osmaniye
-
Kürşat Nacar
Büyük Birlik Partisi
Osmaniye
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Ünal Köksal
Cumhuriyet Halk Partisi
Osmaniye
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Erdem Taştepe
Genç Parti
Osmaniye
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Gülay Çapar
Halkın Kurtuluş Partisi
Osmaniye
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Melisa Evin
Memleket Partisi
Osmaniye
-
Aykut Besnek
Millet Partisi
Osmaniye
-
Ruhi Ersoy
Milliyetçi Hareket Partisi
Osmaniye
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Fatih Aydınlı
Sol Parti
Osmaniye
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Mustafa Düzenli
Türkiye İşçi Partisi
Osmaniye
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Gamze Topanlık
Türkiye Komünist Hareketi
Osmaniye
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Murat Köken
Türkiye Komünist Partisi
Osmaniye
-
Sadullah Mert
Vatan Partisi
Osmaniye
-
Cengiz Erduran
Yeniden Refah Partisi
Osmaniye
-
Ramazan Yakut
Yenilik Partisi
Osmaniye
-
Ziya Bayram
Yeşil Sol Parti
Osmaniye
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Alperen Enes Binboğa
Zafer Partisi
Osmaniye
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Mazlum Cirasun
Adalet Birlik Partisi
Osmaniye
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İlyas Yiğit
Adalet ve Kalkınma Partisi
Osmaniye
-
Zeliha Özkale
Büyük Birlik Partisi
Osmaniye
-
Mehmet Orhun Döğüşcü
Cumhuriyet Halk Partisi
Osmaniye
-
Osman Küçükosmanoğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Osmaniye
-
Adem Kıdık
İyi Parti
Osmaniye
-
Furkan İmadoğlu
Memleket Partisi
Osmaniye
-
İbrahim Bayazıtoğlu
Millet Partisi
Osmaniye
-
Hakan Hakkoymaz
Milliyetçi Hareket Partisi
Osmaniye
-
Baran Gül
Sol Parti
Osmaniye
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Onur Tosunöz
Türkiye İşçi Partisi
Osmaniye
-
Cengiz Oral
Türkiye Komünist Hareketi
Osmaniye
-
Soner Çevikbaş
Türkiye Komünist Partisi
Osmaniye
-
Mehmet Nuri Börüban
Vatan Partisi
Osmaniye
-
Mahmut Seven
Yeniden Refah Partisi
Osmaniye
-
Ahmet Malik Güvel
Yenilik Partisi
Osmaniye
-
Seren Elataş
Yeşil Sol Parti
Osmaniye
-
Ayşe Çakar
Zafer Partisi
Osmaniye
-
Muhammed İrci
Adalet Birlik Partisi
Osmaniye
-
Mesut Tokur
Adalet ve Kalkınma Partisi
Osmaniye
-
Tülay Erkul
Büyük Birlik Partisi
Osmaniye
-
Rıza Tekerek
Cumhuriyet Halk Partisi
Osmaniye
-
Ziya Yakışır
Genç Parti
Osmaniye
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Belgin Polat
Hak ve Özgürlükler Partisi
Osmaniye
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Ekrem Yıldız
Halkın Kurtuluş Partisi
Osmaniye
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Ali Berat Erkargın
Memleket Partisi
Osmaniye
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Sıdıka Bozoğlan
Millet Partisi
Osmaniye
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Ali Fuat Kardaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Osmaniye
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Oktay Tok
Sol Parti
Osmaniye
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Burak Sarıbıyık
Türkiye İşçi Partisi
Osmaniye
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Feride Zahide Türkmen
Türkiye Komünist Hareketi
Osmaniye
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Ozan Sabuncu
Türkiye Komünist Partisi
Osmaniye
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Bahadır Berkyez
Vatan Partisi
Osmaniye
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Ekrem Türkmen
Yeniden Refah Partisi
Osmaniye
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Abdullah Aşsız
Yenilik Partisi
Osmaniye
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Sabahattin Okuducu
Yeşil Sol Parti
Osmaniye
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Fahrican Avcı
Zafer Partisi
Osmaniye