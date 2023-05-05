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Semih Soylu
Adalet Partisi
Nevşehir
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Süleyman Özgün
Adalet ve Kalkınma Partisi
Nevşehir
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Faruk Sarıaslan
Cumhuriyet Halk Partisi
Nevşehir
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İrfan Korucu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Nevşehir
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Aliye Şen
Halkın Kurtuluş Partisi
Nevşehir
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Rasim Arı
İyi Parti
Nevşehir
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Necati Güngör
Memleket Partisi
Nevşehir
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Adem Aslan
Millet Partisi
Nevşehir
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Filiz Kılıç
Milliyetçi Hareket Partisi
Nevşehir
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Ayşe Akgül
Sol Parti
Nevşehir
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Hayrettin Bayer
Türkiye İşçi Partisi
Nevşehir
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Kaya Şahan
Türkiye Komünist Hareketi
Nevşehir
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Işık Altuğ
Türkiye Komünist Partisi
Nevşehir
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Cenk Tümer Özdemir
Vatan Partisi
Nevşehir
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Abdulgani Altınışık
Yeniden Refah Partisi
Nevşehir
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Muhammed Yasin Çakmak
Yenilik Partisi
Nevşehir
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Cafer Kılıç
Yeşil Sol Parti
Nevşehir
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Burak Aşıkoğlu
Zafer Partisi
Nevşehir
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İrem Santırcıoğlu
Adalet Partisi
Nevşehir
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Emre Çalışkan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Nevşehir
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Halil İbrahim Babayiğit
Anavatan Partisi
Nevşehir
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Recep Tükel
Büyük Birlik Partisi
Nevşehir
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Mehmet Değirmenci
Cumhuriyet Halk Partisi
Nevşehir
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Ercan Yurtseven
Genç Parti
Nevşehir
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Serkan Aydın
Hak ve Özgürlükler Partisi
Nevşehir
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Hüsne İnal
Halkın Kurtuluş Partisi
Nevşehir
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Mesut Erdoğan
İyi Parti
Nevşehir
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Mustafa Arslan
Memleket Partisi
Nevşehir
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Sümeyye Özdemir
Millet Partisi
Nevşehir
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Mustafa Çiftci
Milliyetçi Hareket Partisi
Nevşehir
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Yusuf Tuna Koç
Sol Parti
Nevşehir
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Gülçin Aksu Denizhan
Türkiye İşçi Partisi
Nevşehir
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Mert Deniz Altınoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Nevşehir
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Yeliz Karaca
Türkiye Komünist Partisi
Nevşehir
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Tamer Tartar
Vatan Partisi
Nevşehir
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Ersin Başar
Yeniden Refah Partisi
Nevşehir
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Memik Solmaz
Yenilik Partisi
Nevşehir
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Sadiye Gündoğan
Yeşil Sol Parti
Nevşehir
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Menderes Bayram
Zafer Partisi
Nevşehir
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Abdurrahman Akkuş
Adalet Partisi
Nevşehir
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Mustafa Rauf Yanar
Adalet ve Kalkınma Partisi
Nevşehir
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Çağatayhan Çelebi
Anavatan Partisi
Nevşehir
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Mehmet Çimen
Büyük Birlik Partisi
Nevşehir
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Eda Doğan
Cumhuriyet Halk Partisi
Nevşehir
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Erkan Özdemir
Genç Parti
Nevşehir
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Vedat Bakan
Hak ve Özgürlükler Partisi
Nevşehir
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Erol Kıyak
Halkın Kurtuluş Partisi
Nevşehir
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Ayşe Göl Mıhcı
İyi Parti
Nevşehir
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Gürkan Çetinkaya
Memleket Partisi
Nevşehir
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Ruhiye Algül
Millet Partisi
Nevşehir
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Emre Aktaş
Milliyetçi Hareket Partisi
Nevşehir
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Aylanaz İrem Tar
Sol Parti
Nevşehir
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Güney Öngünç
Türkiye Komünist Hareketi
Nevşehir
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Özgür Selvi
Türkiye Komünist Partisi
Nevşehir
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Elif Murşil
Vatan Partisi
Nevşehir
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Mehmet Derin
Yeniden Refah Partisi
Nevşehir
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Nilay Aslan
Yenilik Partisi
Nevşehir
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Taner Kaya
Yeşil Sol Parti
Nevşehir
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Ceren Gürkan
Zafer Partisi
Nevşehir