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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ENGİN SUNAT

Engin Sunat

Milliyetçi Hareket Partisi
Engin Sunat
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Zonguldak
  • MESLEĞİ : MÜTEAHHİT
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Zonguldak 4. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı