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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZ ÇAKMAK

Oğuz Çakmak

Milliyetçi Hareket Partisi
Oğuz Çakmak
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Uşak
  • MESLEĞİ : SUBAY
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Van 2. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı