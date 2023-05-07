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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYLA BEDİRHAN ÇELİK

Ayla Bedirhan Çelik

Milliyetçi Hareket Partisi
Ayla Bedirhan Çelik
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Tokat
  • MESLEĞİ : ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ
Kaynak: Anadolu Ajansı