Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NADİ SARI

Nadi Sarı

Milliyetçi Hareket Partisi
Nadi Sarı
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Manisa
  • MESLEĞİ : MALİ MÜŞAVİR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Manisa 8. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı