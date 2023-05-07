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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT GÜL

Murat Gül

Milliyetçi Hareket Partisi
Murat Gül
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kütahya
  • MESLEĞİ : İNŞAAT MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kütahya 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı