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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜLAYİM GÜL AKARSU

Mülayim Gül Akarsu

Milliyetçi Hareket Partisi
Mülayim Gül Akarsu
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Kayseri
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Kayseri 5. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı