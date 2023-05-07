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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT ORHAN

Murat Orhan

Milliyetçi Hareket Partisi
Murat Orhan
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Karabük
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Karabük 2. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı