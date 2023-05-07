Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUĞRUL GÖK

Tuğrul Gök

Milliyetçi Hareket Partisi
Tuğrul Gök
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
  • MESLEĞİ : MEMUR
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem İstanbul 2. bölge 10. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı