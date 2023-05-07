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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA YETER

Mustafa Yeter

Milliyetçi Hareket Partisi
Mustafa Yeter
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : GÜVENLİK GÖREVLİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

28. Dönem MHP İstanbul 1.Bölge Milletvekili Adayı

Kaynak: Anadolu Ajansı