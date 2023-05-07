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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL İBRAHİM UZ

Halil İbrahim Uz

Milliyetçi Hareket Partisi
Halil İbrahim Uz
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : İŞ İNSANI
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. Dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

Kaynak: Anadolu Ajansı