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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖKMEN KAYIKCİ

Gökmen Kayıkci

Milliyetçi Hareket Partisi
Gökmen Kayıkci
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • MESLEĞİ : EMEKLİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1963
ÖZGEÇMİŞİ

1963 Ardahan/Göle doğumlu. MHP İstanbul 1. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı

Kaynak: Anadolu Ajansı