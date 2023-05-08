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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ

Tuğba Şentürk Yılmaz

Milliyetçi Hareket Partisi
Tuğba Şentürk Yılmaz
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1993
Kaynak: Anadolu Ajansı