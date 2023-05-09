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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EKREM ÇİFTÇİ

Ekrem Çiftçi

Milliyetçi Hareket Partisi
Ekrem Çiftçi
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Bingöl
  • MESLEĞİ : ÇİFTÇİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Bingöl 3. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı