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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ ÇETİN

Ali Çetin

Milliyetçi Hareket Partisi
Ali Çetin
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Antalya
  • MESLEĞİ : ZİRAAT MÜHENDİSİ
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP Antalya 10. sıra 28. dönem milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı