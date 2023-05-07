ÖZGEÇMİŞİ

Fatih Çetinkaya, 1974'de Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Yozgatlıdır. 1994 yılından itibaren Demetevler ve Yenimahalle Ülkü Ocakları'nda görev yapan Çetinkaya; birçok kez seçim komisyonu başkanlıklarında bulundu. 1998-2003 yılları arasında MHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2009 yılında Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra Ankara İl Başkanlığı yapan Çetinkaya MHP 12. Olağan Büyük Kurultay ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan yardımcılarından oldu. 2018 - 2021 yılları arasında MHP Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.