Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERKAN BAYRAKTUTAN

Serkan Bayraktutan

Milli Yol Partisi
Serkan Bayraktutan
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı