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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FİRDEVS BİLGİLİ

Firdevs Bilgili

Milli Yol Partisi
Firdevs Bilgili
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı