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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TURAN KIRAN

Turan Kıran

Milli Yol Partisi
Turan Kıran
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı