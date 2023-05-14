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ANASAYFA MİLLİ YOL PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

MİLLİ YOL PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

MİLLİ YOL PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

  • 1
    KARABÜK / OVACIK
    %0 Detay
  • 2
    KARABÜK / EFLANİ
    %0 Detay
  • 3
    KARABÜK / ESKİPAZAR
    %0 Detay
  • 4
    KARABÜK / YENİCE
    %0 Detay
  • 5
    KARABÜK / SAFRANBOLU
    %0 Detay
  • 6
    KARABÜK / MERKEZ
    %0 Detay

MİLLİ YOL PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

MİLLİ YOL PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı