Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER BAHADIR TAVUSBAY

Ömer Bahadır Tavusbay

Milli Yol Partisi
Ömer Bahadır Tavusbay
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı