Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN EMİR SÜLEYMANOĞLU

Hüseyin Emir Süleymanoğlu

Milli Yol Partisi
Hüseyin Emir Süleymanoğlu
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı