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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RECEP ŞENDUR

Recep Şendur

Milli Yol Partisi
Recep Şendur
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Bayburt
Kaynak: Anadolu Ajansı