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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET BİRGÜL

Ahmet Birgül

Milli Yol Partisi
Ahmet Birgül
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı