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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ENVER TÜRKMEN

Enver Türkmen

Millet Partisi
Enver Türkmen
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı