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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ESMA ERSEN

Esma Ersen

Millet Partisi
Esma Ersen
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı