Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EYÜP BAŞ

Eyüp Baş

Millet Partisi
Eyüp Baş
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı