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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RUHİYE ALGÜL

Ruhiye Algül

Millet Partisi
Ruhiye Algül
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı