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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUAMMER SARIKAŞ

Muammer Sarıkaş

Millet Partisi
Muammer Sarıkaş
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Kütahya
Kaynak: Anadolu Ajansı