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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NALAN EMİR

Nalan Emir

Millet Partisi
Nalan Emir
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı