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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NECATİ AKBAŞ

Necati Akbaş

Millet Partisi
Necati Akbaş
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı