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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEVDENUR DİLARA ÖTGÜN

Sevdenur Dilara Ötgün

Millet Partisi
Sevdenur Dilara Ötgün
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Iğdır
Kaynak: Anadolu Ajansı