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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SALİH KARA

Salih Kara

Millet Partisi
Salih Kara
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı