Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NECMİ YALIN

Necmi Yalın

Millet Partisi
Necmi Yalın
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Edirne
Kaynak: Anadolu Ajansı