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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUNUS DÜZGÜN

Yunus Düzgün

Millet Partisi
Yunus Düzgün
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı