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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARİF ERBATUR

Arif Erbatur

Millet Partisi
Arif Erbatur
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı