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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SADETTİN GÜNDÜZ

Sadettin Gündüz

Millet Partisi
Sadettin Gündüz
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı