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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURHAN TAŞTEPE

Burhan Taştepe

Millet Partisi
Burhan Taştepe
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı