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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUNUS EMRE ÇELİK

Yunus Emre Çelik

Millet Partisi
Yunus Emre Çelik
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Amasya
Kaynak: Anadolu Ajansı