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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DOĞAN EMİRZEOĞLU

Doğan Emirzeoğlu

Memleket Partisi
Doğan Emirzeoğlu
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı