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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURHAN KARAGÖL

Burhan Karagöl

Memleket Partisi
Burhan Karagöl
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı