Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KADİR ÖZTÜRK

Kadir Öztürk

Memleket Partisi
Kadir Öztürk
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Siirt
Kaynak: Anadolu Ajansı