-
Tarkan Kulak
Memleket Partisi
Adana
-
İz Yücedağ
Memleket Partisi
Adıyaman
-
Faik Eşme
Memleket Partisi
Afyonkarahisar
-
Cenap Daştan
Memleket Partisi
Ağrı
-
Serpil Alaboyun
Memleket Partisi
Aksaray
-
Murat Erdemir
Memleket Partisi
Amasya
-
İpek Özkal Sayan
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Hüseyin Avni Aksoy
Memleket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Yavuz Kayhan Yüregir
Memleket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Mevlüt Dudu
Memleket Partisi
Antalya
-
Sezgin Akıl
Memleket Partisi
Ardahan
-
Soner Dursun
Memleket Partisi
Artvin
-
Cavit Yenipazarlı
Memleket Partisi
Aydın
-
Sinan Diker
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Hacı Gölbucaklı
Memleket Partisi
Bartın
-
Ahmet Cahit Tayanç
Memleket Partisi
Batman
-
Kemal Kılıç
Memleket Partisi
Bayburt
-
Hüseyin Korkman
Memleket Partisi
Bilecik
-
Alpay Eser
Memleket Partisi
Bingöl
-
Abdulkadir Ölekli
Memleket Partisi
Bitlis
-
Duha Özçelik
Memleket Partisi
Bolu
-
Hulusi Özkan
Memleket Partisi
Burdur
-
Özcan Özel
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ömer Kayır
Memleket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Aycan Atalay
Memleket Partisi
Çanakkale
-
Ada Çeliker
Memleket Partisi
Çankırı
-
Güven Kılıçay
Memleket Partisi
Çorum
-
Erhan Derici
Memleket Partisi
Denizli
-
Atilla Ece
Memleket Partisi
Diyarbakır
-
Uğur Soydaş
Memleket Partisi
Düzce
-
Erdem Bircan
Memleket Partisi
Edirne
-
Ömer Kan
Memleket Partisi
Elazığ
-
Miraç Tahsin Yanar
Memleket Partisi
Erzincan
-
Burak Gönder
Memleket Partisi
Erzurum
-
İlhan Düzyürek
Memleket Partisi
Eskişehir
-
Koray Kurt
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Vehbi Güven
Memleket Partisi
Giresun
-
Hikmet Can Akdağ
Memleket Partisi
Gümüşhane
-
Çergez Mermit
Memleket Partisi
Hakkari
-
Mehmet Sorar
Memleket Partisi
Hatay
-
Leyla Uygur
Memleket Partisi
Iğdır
-
Harun Hakeri
Memleket Partisi
Isparta
-
Osman Serkan İleri
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nurdan Şahin Demirbağ
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ertuğrul Gülsever
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Cüneyt Oğuz
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Asuman Ali Güven
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hilmi Emre Kazancı
Memleket Partisi
Kahramanmaraş
-
Muharrem Uğur Ünsal
Memleket Partisi
Karabük
-
Necati Şenok
Memleket Partisi
Karaman
-
Mehmet Gökhan Araç
Memleket Partisi
Kars
-
Mustafa Başesgioğlu
Memleket Partisi
Kastamonu
-
Hasan Çetin
Memleket Partisi
Kayseri
-
Halil İbrahim Kabaklı
Memleket Partisi
Kilis
-
Ali Akkoyun
Memleket Partisi
Kırıkkale
-
Aslı Eligüzel
Memleket Partisi
Kırklareli
-
Gülay Baltalık
Memleket Partisi
Kırşehir
-
Umut Hamit Birben
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Ömer Özdoğan
Memleket Partisi
Konya
-
Burca Benay Turfanda Çinkılıç
Memleket Partisi
Malatya
-
Fidel Okan
Memleket Partisi
Manisa
-
Mehmet Dicle
Memleket Partisi
Mardin
-
Zafer Burak Hasar
Memleket Partisi
Mersin
-
Süleyman Dinçberk
Memleket Partisi
Muğla
-
Kerem Uyanık
Memleket Partisi
Muş
-
Necati Güngör
Memleket Partisi
Nevşehir
-
Ufuk Tekeli
Memleket Partisi
Niğde
-
Sebanur Özdemir
Memleket Partisi
Ordu
-
Bekir Levent Ersoylu
Memleket Partisi
Osmaniye
-
Attila Kayhan
Memleket Partisi
Rize
-
Fatma Kurtuluş
Memleket Partisi
Sakarya
-
Recep Kılıç
Memleket Partisi
Samsun
-
Mehmet Par
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Kadir Öztürk
Memleket Partisi
Siirt
-
Hasan Çorum
Memleket Partisi
Sinop
-
Ömer Yaldız
Memleket Partisi
Şırnak
-
Kardelen Kocabeyoğlu
Memleket Partisi
Sivas
-
Şeref Albeniz
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Dursun Bayram
Memleket Partisi
Tokat
-
Erkan Armutcı
Memleket Partisi
Trabzon
-
Hıdır Sarıbuğa
Memleket Partisi
Tunceli
-
Ferdi Özdemir
Memleket Partisi
Uşak
-
Haluk Terzioğlu
Memleket Partisi
Van
-
Ertan Şener
Memleket Partisi
Yalova
-
Merve Seval Aydemir
Memleket Partisi
Yozgat
-
Özkan Yağcı
Memleket Partisi
Zonguldak
-
Ethem Eke
Memleket Partisi
Adana
-
Abdulmusa Mircan Gürbüz
Memleket Partisi
Adıyaman
-
Hazım Abi
Memleket Partisi
Afyonkarahisar
-
Sedat Oğur
Memleket Partisi
Ağrı
-
Tunca Tuncer
Memleket Partisi
Aksaray
-
Derya Ünal
Memleket Partisi
Amasya
-
Halil
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Mehmet Berber
Memleket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mustafa Çağlayan
Memleket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Mustafa Kavasoğlu
Memleket Partisi
Antalya
-
Fuat Aras
Memleket Partisi
Ardahan
-
Tarkan Yılmaz
Memleket Partisi
Artvin
-
Sibel Özen
Memleket Partisi
Aydın
-
Göksel Taşaltı
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Yıldız Bengi Nuhoğlu
Memleket Partisi
Bartın
-
Ramazan Kayhan
Memleket Partisi
Batman
-
Şükrü Çetiner
Memleket Partisi
Bilecik
-
Göksel Serkan Aydoğan
Memleket Partisi
Bingöl
-
Yusuf Korkmaz
Memleket Partisi
Bitlis
-
Ahmet Akın Aysan
Memleket Partisi
Bolu
-
Hüseyin Can Kartal
Memleket Partisi
Burdur
-
Ruşen Sever
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mesut Şahin
Memleket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Atalay Seçkin
Memleket Partisi
Çanakkale
-
Osman Dede
Memleket Partisi
Çankırı
-
Soner Demir
Memleket Partisi
Çorum
-
Osman Uluköy
Memleket Partisi
Denizli
-
Nacati Günay
Memleket Partisi
Diyarbakır
-
Basri Can Soylu
Memleket Partisi
Düzce
-
Beste Sineklidir Kayacık
Memleket Partisi
Edirne
-
Kürşad Arslan
Memleket Partisi
Elazığ
-
Sabrullah Ekinci
Memleket Partisi
Erzincan
-
Gencebay Ekrem Atalay
Memleket Partisi
Erzurum
-
İsmail Ceyhan
Memleket Partisi
Eskişehir
-
Cevdet Güdücü
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Yunis Türk
Memleket Partisi
Giresun
-
Adem Koç
Memleket Partisi
Gümüşhane
-
Hetem Çağlın
Memleket Partisi
Hakkari
-
Hüseyin Ata Kaşgöz
Memleket Partisi
Hatay
-
Muzaffer Ademi
Memleket Partisi
Iğdır
-
Mehmet Güngör
Memleket Partisi
Isparta
-
Muhammet Ali Acar
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Levent Kazancıoğlu
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mustafa Büyük
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Tunç Can
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mahir Bakan
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Halil İbrahim Kuruçay
Memleket Partisi
Kahramanmaraş
-
Özlem Ünal
Memleket Partisi
Karabük
-
Eren Yiğitoğlu
Memleket Partisi
Karaman
-
Ercan Çınar
Memleket Partisi
Kars
-
Ayten Urganioğlu
Memleket Partisi
Kastamonu
-
Furkan Ahmet Tecer
Memleket Partisi
Kayseri
-
Mikail Yılmaz
Memleket Partisi
Kilis
-
Alp Eren Açıkbaş
Memleket Partisi
Kırıkkale
-
İdil Özkan
Memleket Partisi
Kırklareli
-
Kerim Orhan
Memleket Partisi
Kırşehir
-
Murat Erinç
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Ersin Candan
Memleket Partisi
Konya
-
Rumeysa Erkuş
Memleket Partisi
Kütahya
-
Samet Fırat Özkaş
Memleket Partisi
Malatya
-
Lamiha Öztürk
Memleket Partisi
Manisa
-
Selma Ademhan
Memleket Partisi
Mardin
-
Özgür Türker
Memleket Partisi
Mersin
-
İbrahim Şimşek
Memleket Partisi
Muğla
-
Muhammed Sefa Demir
Memleket Partisi
Muş
-
Mustafa Arslan
Memleket Partisi
Nevşehir
-
Fehmi Meral
Memleket Partisi
Niğde
-
Öykü Çalış
Memleket Partisi
Ordu
-
Melisa Evin
Memleket Partisi
Osmaniye
-
Nihal Demir
Memleket Partisi
Rize
-
Yasin Gönül
Memleket Partisi
Sakarya
-
Mualla Gülşah Bölükbaş
Memleket Partisi
Samsun
-
Mehmet Polat
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Burak Küçük
Memleket Partisi
Siirt
-
Uğur Can Öcal
Memleket Partisi
Sinop
-
Nejdet Bender
Memleket Partisi
Şırnak
-
Enes Bahşi
Memleket Partisi
Sivas
-
Sadi Erduran
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Saygın Elmacıoğlu
Memleket Partisi
Tokat
-
Ayşe Durmuş
Memleket Partisi
Trabzon
-
Hüseyin Çelebi
Memleket Partisi
Uşak
-
Mehmet Veysi Metin
Memleket Partisi
Van
-
Fatih Elönü
Memleket Partisi
Yalova
-
Erman Kocaer
Memleket Partisi
Yozgat
-
Mukadder Yalçın
Memleket Partisi
Zonguldak
-
Celal Güven
Memleket Partisi
Adana
-
Mehmet Berkay Abacıalır
Memleket Partisi
Adıyaman
-
Ata Mert Başkıran
Memleket Partisi
Afyonkarahisar
-
Hasan Polat
Memleket Partisi
Ağrı
-
Ahmet Böge
Memleket Partisi
Aksaray
-
Oğuzhan Çakmak
Memleket Partisi
Amasya
-
Sibel Aracı
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Hakkı Erman Eranıl
Memleket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ali Evren Eryıldız
Memleket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Hasan Yalçın
Memleket Partisi
Antalya
-
Caner Ünlü
Memleket Partisi
Aydın
-
Hakkı Bitikli
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Filiz Özden
Memleket Partisi
Batman
-
Caner Tuncay
Memleket Partisi
Bingöl
-
Ozan Cem Durdu
Memleket Partisi
Bitlis
-
Kadir Karaca
Memleket Partisi
Bolu
-
Cansu Altınsoy
Memleket Partisi
Burdur
-
Deren Pakize Karakaya
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yasemin Soydan
Memleket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Olgun Çakar
Memleket Partisi
Çorum
-
Doğan Erol
Memleket Partisi
Denizli
-
Veysi Esen
Memleket Partisi
Diyarbakır
-
Pınar Poyraz
Memleket Partisi
Düzce
-
Cemalettin Erken
Memleket Partisi
Edirne
-
Enes Faruk Nom
Memleket Partisi
Elazığ
-
Edanur Uludağ Karadaş
Memleket Partisi
Erzurum
-
Neslihan Boztepe Demirbilek
Memleket Partisi
Eskişehir
-
Gülcan Özdemir
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Erkan Şenel
Memleket Partisi
Giresun
-
Oktay Kepez
Memleket Partisi
Hakkari
-
Serdal Alkan
Memleket Partisi
Hatay
-
Sabri Kocabaş
Memleket Partisi
Isparta
-
Atilla Aytaç
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Emre Berk Hacıgüzeller
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Yunus Can
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gülderen Özafacan Zeğerek
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Tuğçe Semercioğlu
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ömer Canpolat
Memleket Partisi
Kahramanmaraş
-
Barış Aydemir
Memleket Partisi
Karabük
-
Adem Tancı
Memleket Partisi
Karaman
-
Kenan Olgun
Memleket Partisi
Kars
-
Yunus Emre Kay
Memleket Partisi
Kastamonu
-
Beyza Şahin
Memleket Partisi
Kayseri
-
Kübra Yaman
Memleket Partisi
Kırıkkale
-
Gizem Doğan
Memleket Partisi
Kırklareli
-
Murat Gökdemir
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Mahmut Elihayrat
Memleket Partisi
Konya
-
Fatih Furkan Akkurt
Memleket Partisi
Kütahya
-
Okan Fidan
Memleket Partisi
Malatya
-
Gülnur Efe
Memleket Partisi
Manisa
-
Muhittin Çoğala
Memleket Partisi
Mardin
-
Sultan Perçem
Memleket Partisi
Mersin
-
Canan Karaosmanoğlu
Memleket Partisi
Muğla
-
Adem Karaağaç
Memleket Partisi
Muş
-
Gürkan Çetinkaya
Memleket Partisi
Nevşehir
-
Tayyip Ökmen
Memleket Partisi
Niğde
-
Cumhur İnce
Memleket Partisi
Ordu
-
Furkan İmadoğlu
Memleket Partisi
Osmaniye
-
Furkan Kazmaz
Memleket Partisi
Rize
-
Saffet Kılıçarslan
Memleket Partisi
Sakarya
-
Rüstem Kara
Memleket Partisi
Samsun
-
Ahmet Metin Okay
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Çağdaş Çek
Memleket Partisi
Siirt
-
İsmail Uğur Doğan
Memleket Partisi
Şırnak
-
Fatih Büyükyağmur
Memleket Partisi
Sivas
-
Birkan Özer
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Dilara Aydın
Memleket Partisi
Tokat
-
Gamze Yiğit
Memleket Partisi
Uşak
-
Hidayet Erdoğan
Memleket Partisi
Van
-
Barış Emre Eş
Memleket Partisi
Yalova
-
Sema Köseoğlu
Memleket Partisi
Yozgat
-
Birkan Ünal
Memleket Partisi
Zonguldak
-
Beste Tuncel
Memleket Partisi
Adana
-
Celalettin Samet Gündüz
Memleket Partisi
Adıyaman
-
Fatma Bulut
Memleket Partisi
Afyonkarahisar
-
Ersin Avşar
Memleket Partisi
Ağrı
-
Vildan Yüksel
Memleket Partisi
Aksaray
-
Ahmet Özalp
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Onur Can İncu
Memleket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Burak Savtur
Memleket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Turgut Okur
Memleket Partisi
Antalya
-
Ahmet Koçman
Memleket Partisi
Aydın
-
Diğdar Daşkın
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Kaan Mert Esen
Memleket Partisi
Batman
-
Ümit Akkuş
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Talha Yılmaz
Memleket Partisi
Çanakkale
-
Hamdi Eren Divan
Memleket Partisi
Çorum
-
Müjgan Köklü Sezmiş
Memleket Partisi
Denizli
-
Mehmet İrfan Seyitoğulları
Memleket Partisi
Diyarbakır
-
Dilek Kınık Gayretçi
Memleket Partisi
Edirne
-
Hasan Saltuk Tayanç
Memleket Partisi
Elazığ
-
Hamza Çepni
Memleket Partisi
Erzurum
-
Salih Eskici
Memleket Partisi
Eskişehir
-
Alican Doğan
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Hira Tunahan
Memleket Partisi
Giresun
-
Bilgin Fırıncıoğulları
Memleket Partisi
Hatay
-
Cihan Kadıkıran
Memleket Partisi
Isparta
-
Mahmut Zeki Çakır
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Aziz Aykut Demiray
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hazal Karaoğlan
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Harun Düşenkalkan
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mevhibe Bodur Koloğlu
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Durmuş Karakaş
Memleket Partisi
Kahramanmaraş
-
Tunahan Önder
Memleket Partisi
Kayseri
-
Mehmet Bali
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Ömer Süle
Memleket Partisi
Konya
-
Ozan Rıza Özgüden
Memleket Partisi
Kütahya
-
Mehmed Onur İşim
Memleket Partisi
Malatya
-
Kasım Utku Aktürk
Memleket Partisi
Manisa
-
Abdurrahman Çokal
Memleket Partisi
Mardin
-
Ersin Sadık Güngör
Memleket Partisi
Mersin
-
Osman Kurtuluş
Memleket Partisi
Muğla
-
Mustafa Baştepe
Memleket Partisi
Ordu
-
Ali Berat Erkargın
Memleket Partisi
Osmaniye
-
Onur Mehmet Akın
Memleket Partisi
Sakarya
-
Seyit Ahmet Koçak
Memleket Partisi
Samsun
-
Bedir Kemal
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Burhan Karagöl
Memleket Partisi
Şırnak
-
Ahmet Selim Bıyık
Memleket Partisi
Sivas
-
Fahrettin Kaya
Memleket Partisi
Tokat
-
Ahmet Üçüncü
Memleket Partisi
Trabzon
-
Nevzat Koç
Memleket Partisi
Van
-
Murat Gülen
Memleket Partisi
Yozgat
-
Kenan Karaman
Memleket Partisi
Zonguldak
-
Murat Aravi
Memleket Partisi
Adana
-
Perihan Özalp Coşkun
Memleket Partisi
Adıyaman
-
Mehmet Ali Bulut
Memleket Partisi
Afyonkarahisar
-
Mehmet Recai Ellialtıoğlu
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Özkan Çelik
Memleket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ziya Kirzuk
Memleket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Emre Ergin
Memleket Partisi
Antalya
-
Pembe Koç
Memleket Partisi
Aydın
-
İbrahim Kaya
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Mert Kaan Avcı
Memleket Partisi
Batman
-
Cevdet Şen
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Doğan Yıldız
Memleket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Hakan Karapınar
Memleket Partisi
Denizli
-
Muhammed Murat Güloğlu
Memleket Partisi
Diyarbakır
-
Özgür Kale
Memleket Partisi
Elazığ
-
Oğuzcan Barın
Memleket Partisi
Erzurum
-
Dorukhan Demirel
Memleket Partisi
Eskişehir
-
Münir Cem Dolapçıoğlu
Memleket Partisi
Hatay
-
Semra Yıldız
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Önder Sargın
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ruhi Tuncel
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Beyhan Mutlu
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Levent Ören
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hamza Erpaylaştıran
Memleket Partisi
Kahramanmaraş
-
Yusuf İhsan Atasun
Memleket Partisi
Kayseri
-
Özlem Kamışoğlu
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Mehmet Koçer
Memleket Partisi
Konya
-
Mustafa Cantürk
Memleket Partisi
Kütahya
-
Özgül Olcan
Memleket Partisi
Malatya
-
Nida Arıkan
Memleket Partisi
Manisa
-
Hasan Can Dede
Memleket Partisi
Mardin
-
Çağlar Köksel
Memleket Partisi
Mersin
-
Buse Tokaç
Memleket Partisi
Muğla
-
Batuhan Yılmaz
Memleket Partisi
Ordu
-
Çağdaş Öz
Memleket Partisi
Sakarya
-
Minegül Gürses
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Uğur Turan
Memleket Partisi
Sivas
-
Metin Demirtaş
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Zeynep Zeliha Oktan
Memleket Partisi
Tokat
-
Doğan Emirzeoğlu
Memleket Partisi
Trabzon
-
Yunus Acar
Memleket Partisi
Van
-
Efecan Sesli
Memleket Partisi
Zonguldak
-
Gökhan Kunt
Memleket Partisi
Adana
-
Orçun Çelik
Memleket Partisi
Afyonkarahisar
-
Burak Özkorul
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Ekin Ece Ünlü
Memleket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Yekta Faik Yılmaz
Memleket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Serdar Güzel
Memleket Partisi
Antalya
-
Tolga İnci
Memleket Partisi
Aydın
-
Ahmet Can Aydemir
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Alp Gümüş
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Doğukan Yaldız
Memleket Partisi
Denizli
-
Zülküf Arda Çoban
Memleket Partisi
Diyarbakır
-
Umut Orbey
Memleket Partisi
Erzurum
-
Enes Erdönmez
Memleket Partisi
Eskişehir
-
Mehmet
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Ali Özgür Öksüzaşıkı
Memleket Partisi
Hatay
-
Adem Genç
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ufkun Doğan
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ramazan Ertan
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Başaran Aktan
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Merve Duman
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Erdal Çiftci
Memleket Partisi
Kahramanmaraş
-
İsmail Furkan Altan
Memleket Partisi
Kayseri
-
Gürkan Okan Yıldız
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Ahmet Onur Tekin
Memleket Partisi
Konya
-
Kaan Gölesalan
Memleket Partisi
Malatya
-
Burak Şengün
Memleket Partisi
Manisa
-
Enes Dağ
Memleket Partisi
Mardin
-
Hakan Uyar
Memleket Partisi
Mersin
-
Ümit İftar
Memleket Partisi
Muğla
-
Seda Güler
Memleket Partisi
Ordu
-
Emre Key
Memleket Partisi
Sakarya
-
Savaş Yalçın
Memleket Partisi
Samsun
-
İsa Akdağ
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Mert Adalı
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Utku Arslan
Memleket Partisi
Trabzon
-
Azmi Ertek
Memleket Partisi
Van
-
Nilgün Topal
Memleket Partisi
Adana
-
Ateş Özçelik
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Ahmet Konuk
Memleket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mert Kaya
Memleket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Tayfun Aydoğmuş
Memleket Partisi
Antalya
-
Seyhan Ateş
Memleket Partisi
Aydın
-
Akide Karaşahin
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Zeynep Gökmen
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mustafa Alper Şeker
Memleket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Deniz Karol
Memleket Partisi
Denizli
-
Ulaş Alkan
Memleket Partisi
Diyarbakır
-
Eda Akçalı
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Reşit Miçooğulları
Memleket Partisi
Hatay
-
Nihat Yıldırım
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Seda Baydere
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ünal Kirmiç
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ömer Berk Gönençer
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Oğuzhan Keklik
Memleket Partisi
Kahramanmaraş
-
Ali Kerem Yağcıoğlu
Memleket Partisi
Kayseri
-
Celal Isırkan
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Fatih Sultan Kazanbaş
Memleket Partisi
Konya
-
Gökhan Duvan
Memleket Partisi
Manisa
-
Mehmet Atılgan
Memleket Partisi
Mersin
-
Subutay Akça
Memleket Partisi
Muğla
-
Fatih Yüşa Ünlü
Memleket Partisi
Sakarya
-
Doğukan Ekiz
Memleket Partisi
Samsun
-
Furkan Çiftçi
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Barış Tunca
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Cengiz Durğun
Memleket Partisi
Van
-
Emine Genç
Memleket Partisi
Adana
-
Levent Duran
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Bahar Ata
Memleket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Abdurrahman Topçuoğlu
Memleket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Şefika Aygüneş
Memleket Partisi
Antalya
-
Sinan Yağız
Memleket Partisi
Aydın
-
Kerem Altanhan
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Umar Batınay Ereğilmez
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Rüya Özden
Memleket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
İrem Aykaç
Memleket Partisi
Diyarbakır
-
Onur Yetim
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Enes Aysan Dadıcı
Memleket Partisi
Hatay
-
Ömer Akalın
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hülya Kobaneri
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Başak Erünsal
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Turan Çatal
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Alev Günyar
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Feriha Cansu Aksoy Kayacık
Memleket Partisi
Kahramanmaraş
-
Nuri Furkan Sarı
Memleket Partisi
Kayseri
-
Baran Erseçkin
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Havva Aleyna Demirezen
Memleket Partisi
Konya
-
Egemen Güner
Memleket Partisi
Manisa
-
Fatih Emre Karaağaç
Memleket Partisi
Mersin
-
Ümit Ercan Karapekmez
Memleket Partisi
Sakarya
-
Alptekin Özçelik
Memleket Partisi
Samsun
-
Osman Sabri Alpfidan
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Damla Nur Salğar
Memleket Partisi
Tekirdağ
-
Emircan Avcı
Memleket Partisi
Van
-
Dilek Tepe
Memleket Partisi
Adana
-
Betülay İlhan
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Kubilay Ersan Akkanat
Memleket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Çağrı Ünsal
Memleket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Dilek Diker
Memleket Partisi
Antalya
-
Ayşegül Toktay
Memleket Partisi
Balıkesir
-
Ali Kağan Aslanoğlu
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Hamit Burak Şakar
Memleket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Süleyman Kaplan
Memleket Partisi
Diyarbakır
-
Şahin Koçak
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Osman Köğçe
Memleket Partisi
Hatay
-
Aziz İpekçi
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Cansın Mankırcı Yüksek Sig
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Çiğdem Eriş
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Tufan Özbek
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Burak Kurt
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yasir Çakmak
Memleket Partisi
Kayseri
-
Ahmet Yavuzhan Ünsür
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Adem Demir
Memleket Partisi
Konya
-
Talip Şahin
Memleket Partisi
Mersin
-
Mehmet Mert Coşar
Memleket Partisi
Samsun
-
Oğulcan İpek
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Meltem Şimşek
Memleket Partisi
Adana
-
Deniz Ünlü
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Tutku Özer
Memleket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Teoman Ersöz
Memleket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Hasan Buğra Meyvecioğlu
Memleket Partisi
Antalya
-
Berkay Desovalı
Memleket Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Umut Cihan Kaygısız
Memleket Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Uğur Kabancı
Memleket Partisi
Diyarbakır
-
Sergen Şahin
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Ahmet Birtan Dönmez
Memleket Partisi
Hatay
-
Sedef Adıgüzel
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Tülay Doğan
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ahmet Gülten
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ahmet Ömer Erkenci
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Gürsel Dinktepe
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Yılmaz Altın
Memleket Partisi
Kayseri
-
Samet Kırdudu
Memleket Partisi
Kocaeli
-
İbrahim Doğru
Memleket Partisi
Konya
-
Muhammed Caner Demir
Memleket Partisi
Manisa
-
Alim Gürgah
Memleket Partisi
Mersin
-
Yeter Saynur Sallı
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Habib Koçak
Memleket Partisi
Adana
-
Ertuğrul Mete Yılmaz
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Serkan Kaplan
Memleket Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Deniz Gökkaya
Memleket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Emine Kandil
Memleket Partisi
Antalya
-
Yonca Yişin
Memleket Partisi
Diyarbakır
-
İbrahim Yemez
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Hamza Tecimen
Memleket Partisi
Hatay
-
Hasan Tavusbay
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Yıldıray Genç
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ezgi Sabaz
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Cem Merih Yener
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mert Dikmen
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Enes Özaltın
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Emre Derin
Memleket Partisi
Konya
-
Berk Şafak Gülmez
Memleket Partisi
Mersin
-
Mehmet Uzbilek
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Abdulsamet Yıldırım
Memleket Partisi
Adana
-
Melih Haşim Altıntaş
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Aleyna Gülşen
Memleket Partisi
Ankara 3. Bölge
-
İsmail Umut Küçük
Memleket Partisi
Antalya
-
Barış Pamukçu
Memleket Partisi
Diyarbakır
-
Muhammet Alper Eser
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Binali Karaman
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Yaşar Yavuz Fırıldak
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Pınar Alyansoğlu
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Olca Ömür Aras
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Furkan Aslan
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Gökberk Altın
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Uğur Boz
Memleket Partisi
Konya
-
Bedirhan Gök
Memleket Partisi
Mersin
-
Ayten Dal
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Yılmaz Karahan
Memleket Partisi
Adana
-
Deniz Ali Mutlu
Memleket Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Bahri Kendir
Memleket Partisi
Antalya
-
Ahmet Yunusoğlu
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Mine Dural
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İsa Metin
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Turan Ünlü
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Efeyavuz Yurdakul
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Görkem Süren
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Recep Cihad Şen
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Tolga Berke Taşkın
Memleket Partisi
Konya
-
Aykuthan Aksoy
Memleket Partisi
Mersin
-
Mehmethan Ünver
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Feyzi Vuralgil
Memleket Partisi
Adana
-
Mısra Denli
Memleket Partisi
Antalya
-
Oktay Kızıldağ
Memleket Partisi
Gaziantep
-
Murat Dal
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Melis Aktaş
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Tuna Açıkgöz
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Furkan Molla
Memleket Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Taha Karaçelik
Memleket Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ünal Karasağız
Memleket Partisi
Kocaeli
-
Hülya Betül Topuksuz
Memleket Partisi
Konya
-
Mikail Taş
Memleket Partisi
Şanlıurfa
-
Emir Adıgüzel
Memleket Partisi
Adana
-
Selami Özbardakcı
Memleket Partisi
Antalya
-
Zuhal Güliskin
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Şener Şeren
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Merve Çaçan
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Kadir Göz
Memleket Partisi
Konya
-
Enver Yavuz
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ersin Koçhan
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İbrahim Dönmez
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Murat Demircan
Memleket Partisi
Antalya
-
Zeynel Bozkurt
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Musa Özdemir
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Metin Eğrioğlu
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Oktay Kuzuğ
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Efe Can Kalay
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Eyüp Kantar
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Aydın Kara
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Abdulkadir Tozyılmaz
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ahmet Duhan Akhanli
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mesut Tandoğan
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Raşit Gökçe Mandacı
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Egemen Doğukan Dursun
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Bülent Uygur
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Özgür Arkun
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Muhammed Ömer Pamuk
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Olcay Aydın
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Birgül Yıldırım
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Burakcan Yılmaz
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Sevda Türksever
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mustafa Nizam Doğru
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Burkay Öncel
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Uğur Çopur
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ahmet Özbek
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erden Yasin Boyacı
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Evrim Yılmaz
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Kağan Tangör
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Burhan Eren Parlakyıldız
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Orhancan Subaşı
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Doğukan Babacan
Memleket Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Necmi Tezcan
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Selçuk Dede
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Cansu Uzunbabalar
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Alpaslan Çabuk
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Berkay Morgül
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Furkan Duran
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Zuhal Üçal
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Kavurga
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Lale Özel
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ömer Satı
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Muhammet Ali Abay
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Berke Özdal
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Umut Nazlı
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Aziz Can Aydın
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Baran Çiftci
Memleket Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Deniz Doğan
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Yusuf Can Altay
Memleket Partisi
İstanbul 3. Bölge