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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZLEM KAMIŞOĞLU

Özlem Kamışoğlu

Memleket Partisi
Özlem Kamışoğlu
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı