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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLAY BALTALIK

Gülay Baltalık

Memleket Partisi
Gülay Baltalık
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Kırşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı