Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KÜBRA YAMAN

Kübra Yaman

Memleket Partisi
Kübra Yaman
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı