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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL İBRAHİM KABAKLI

Halil İbrahim Kabaklı

Memleket Partisi
Halil İbrahim Kabaklı
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Kilis
Kaynak: Anadolu Ajansı