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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BURAK KURT

Burak Kurt

Memleket Partisi
Burak Kurt
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı