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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUFAN ÖZBEK

Tufan Özbek

Memleket Partisi
Tufan Özbek
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı